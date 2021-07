Labradore Igor und Luna retten Mädchen vor dem Ertrinken

In Palinuro in der Provinz Salento gibt es 2 ganz besondere Rettungsschwimmer: Die Labradore Igor und Luna sind dort im Einsatz. Mitte Juli retteten die Hunde eine 15-Jährige vor dem Ertrinken. Ausgebildet werden die Rettungshunde von der „Scuola Italiana Cani Salvataggio“ unter der Obhut der Küstenwache. In diesem Sommer sind insgesamt 6 Hundestaffeln an den Stränden in Süditalien im Einsatz.