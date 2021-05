„Laeds“ geben mit „Still untouched“ Vorgeschmack auf neues Album

Die „Laeds“ sind eine Südtiroler Band, die 2013 von den 3 Musikerbrüdern Emanuele, Damiano und Lorenzo Colombi gegründet wurde. Nach einigen Änderungen in der Besetzung schlossen sich Gabriele Munini am Bass und Raffaele Barberio an der Gitarre der Band an. 2015 gewannen sie den Upload-Wettbewerb als beste Südtiroler Band und begannen an ihrem ersten Studioalbum zu arbeiten: „Salvage“. Nun sind sie mit einer neuen Single am Start: „Still untouched“. Dieser Song sei „die unschuldigste und positivste Geschichte des gesamten Konzeptalbums, das die Band in Arbeit hat“, betonen die Musiker. Die CD selbst soll dann in den kalten Monaten dieses Jahres erscheinen.