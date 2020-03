Party am Bozner Pfarrplatz

In Sachen obdachlose Flüchtlinge ist zwar etwas in Bewegung gekommen, so schnell wird sich die Situation aber nicht verbessern. Derweil wird die Situation am Pfarrplatz immer dramatischer. Dort treffen sich täglich bis zu 30 Personen. "Mittlerweile trauen wir uns nicht mehr aus dem Haus", sagt eine Anrainerin.