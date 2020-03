Lana: Garage bei Brand beschädigt

Zu einem Brand wurde die Freiwillige Feuerwehr Lana in der Nacht auf Sonntag alarmiert. Am Gilmannweg war ein Holzstapel in Brand geraten, aufgrund von abgelegter Asche, in der Glut war. Das Feuer griff auf eine Garage über, an der das Holz gestapelt war. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle und rettete 2 Fahrzeuge aus dem Gebäude.