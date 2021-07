Lana - Pkw stürzt in Obstwiese

Ein Pkw – auf der Ultnerstraße oberhalb von Lana unterwegs – kam in der Nacht auf Samstag aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab, durchbrach die Leitplanke, stürzte in die Tiefe und landete in einer darunterliegenden Obstwiese. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur.