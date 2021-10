Lana: Mutmaßlicher Frauenmörder tot aufgefunden

Am Dienstagabend wurde in Lana Karl Engelmayr (87) tot aufgefunden. Er ist der mutmaßliche Mörder von Maria Waschgler Erb (78), die am 18. Juli im Park der Stiftung Lorenzerhof in Lana erstochen wurde. STOL hat exklusiv mit Bürgermeister Harald Stauder über den Leichenfund gesprochen.