Land unter in Seis am Schlern: Senden Sie uns Fotos und Videos

"Eine kleine, aber heftige Gewitterzelle hat sich über Seis am Schlern gebildet. Diese regeneriert sich an Ort und Stelle immer wieder neu und deshalb kommen örtlich große Niederschlagsmengen zusammen." Diese Kurzinfo gab Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Donnerstagabend auf Facebook. Fotos und Videos zu dem Unwetter können Sie uns gerne zusenden - an [email protected]