Landeshauptmann Kompatscher kündigt Öffnung der Gastronomie an

Die Südtiroler Landesregierung hat am Dienstag die Weichen für die Öffnung in der Gastronomie gestellt. Wer geimpft ist, einen negativen Test vorlegen kann oder von Corona geheilt ist, soll ab Montag auch in Innenräumen bedient werden dürfen.