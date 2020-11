Landeshauptmann Kompatscher: „Mitgefühl und Solidarität mit Wien“

Als Reaktion auf den gestrigen Terrorakt in Wien wurde zu Beginn der heutigen Medienkonferenz nach der Sitzung der Landesregierung mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. „In dieser schweren Stunde sind wir in Gedanken bei den Menschen in Österreichs Hauptstadt, die von einem heimtückischen Attentat schwer getroffen wurde", sagte Landeshauptmann Kompatscher.