Landesrat Widmann: „Über 60.000 Impfdosen werden noch im März geliefert“

Gesundheitslandesrat Thomas Widmann hat am Dienstag nach der Sitzung der Landesregierung Zahlen, Daten und Fakten zu den Corona-Impfungen in Südtirol vorgelegt. „Noch im Monat März werden über 60.000 Impfdosen nach Südtirol geliefert“, kündigte Widmann an.