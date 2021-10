Landesregierung dreht Apotheken die Gratistests ab

Die Zeit der Gratis-Covid-Tests in Apotheken ist vorbei: Ab November werden die Apotheken keine kostenlosen Covid-Tests mehr erhalten. Das kündigte Landeshauptmann Arno Kompatscher auf der Pressekonferenz nach der Sitzung der Landesregierung am Dienstag an.