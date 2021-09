Landesregierung für Green Pass auch in Privatwirtschaft

Die Südtiroler Landesregierung hat sich auf ihrer Sitzung am Dienstag u.a. auch mit den Plänen der Regierung in Rom befasst, wonach der Green Pass auch für Angestellte in der Privatwirtschaft notwendig sein wird. „Wir begrüßen eine umfassende Ausweitung des Grünen Passes“, erklärte Landeshauptmann Arno Kompatscher nach der Sitzung der Landesregierung.