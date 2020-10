Landesüblicher Empfang für Alfred Gusenbauer in Eppan

Freundschaft verbindet: Deshalb war es dem ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Alfred Gusenbauer ein Anliegen, zur Vorstellung des Buches „Lautlose Opfer“ seines langjährigen Freundes Günther Rauch am Freitag nach Eppan zu kommen. Dazu bereiteten dem ehemaligen Kanzler und SPÖ-Bundesparteivorsitzenden die Schützen von Eppan, Bozen und Gries einen Landesüblichen Empfang am Rathausplatz in Eppan. - Aufnahmen: DLife/AK