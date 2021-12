Lange Warteschlange vor dem Impfzentrum in Brixen

Vor dem Jahreswechsel noch schnell zur Impfung: Am Donnerstag bildete sich vor dem Impfzentrum beim Oratorium Don Bosco in Brixen eine lange Warteschlange. Trotz Voranmeldung standen ca. 150 Menschen an, die Wartezeit lag bei etwa 2 Stunden.