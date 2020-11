Latium: 2 Jack Russel Terrier von Düne „verschluckt“

Am Wochenende gingen die beiden Jack Russel Terrierer „Flipper“ und „Oshi“ mit ihrem Herrchen am Sandstrand von Saubadia südlich von Rom spazieren. Plötzlich gab der Sand unter den Pfötchen nach, die beiden Hunde rutschen in ein Sandloch und wurden verschüttet. In einer dramatischen Rettungsaktion konnte die Feuerwehr die beiden Vierbeiner aus ihrer misslichen Lage retten.