Laustark: Böllern zur Ehre Gottes

Eine schöne und vor allem alte Tradition ist das Böllern an hohen Feiertagen. STOL hat am Sonntag dem Schützen Manuel Auer beim Böllern während der Herz-Jesu-Prozession mit Diözesanbischof Ivo Muser in St. Leonhard in Passeier über die Schulter geschaut.