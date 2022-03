Lebensgefahr: Bombenentschärfung mit bloßen Händen

Dieses Video aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine geht viral. Zwei Ukrainer entschärfen auf offener Straße einen russischen Blindgänger – während im Hintergrund der Angriff weitergeht. Die Männer montieren in aller Ruhe den Zünder ab – mit bloßen Händen und etwas Wasser. Normalerweise werden Blindgänger von ferngesteuerten Robotern entschärft – oder kontrolliert gesprengt. Das Video wurde am Mittwoch vom Generalstab der ukrainischen Streitkräfte veröffentlicht.