Lebensretter: Angler in den USA befreien Bären aus Plastikeimer

Auf dem Marshmiller Lake in Wisconsin entdeckte die Familie Hurt bei einem Angelausflug am letzten Juni-Wochenende einen Jungbären im Wasser. Das Tier steckte mit dem Kopf in einem Plastikbehälter fest. Die erfolgreiche Rettungsaktion der Familie Hurt geht im Internet viral.