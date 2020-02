Lehrerbewertungs-App unverändert wieder online

Die umstrittene Lehrerbewertungs-App "Lernsieg" ist seit Montag wieder unverändert online. In den nächsten Wochen soll es Erweiterungen geben, aufgrund neuer Investoren könne man nun "einiges umbauen", so Gründer Benjamin Hadrigan bei einer Pressekonferenz am Montag. Möglich seien etwa Kommentarfunktionen für Lehrer wie Schüler.