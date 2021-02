Besondere Burganlage: Drohne ermöglicht Blick auf die Leonburg

Die auf einem Porphyrhügel thronende Leonburg in Ackpfeif/Lana ist eine der ursprünglichsten Burgen im Meraner Raum und wurde seit dem Mittelalter kaum verändert. Sie scheint bereits 1236 als Lanaburg auf und dürfte kurz vor 1217 erbaut worden sein. Seit dem Aussterben der Leonburger (1462) befindet sich die Burg im Besitz der mit ihnen verwandten Grafen Brandis. Ab dem 17. Jahrhundert – als die Brandis ihren Wohnsitz in die Fahlburg nach Prissian verlegten – verkam sie allmählich zur Ruine, wurde jedoch in den 1990er Jahren renoviert und dient Jakob Graf Brandis und seiner Familie seither als Wohnsitz.