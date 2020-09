Letzte Aufnahmen: Hier geht Aurelio Visalli ins Meer

Der Unteroffizier der Küstenwache von Milazzo in Sizilien Aurelio Visalli starb in diesen hohen Wellen, als er versuchte 2 Jugendliche zu vor dem Ertrinken zu retten. Dieses Video zeigt die letzten Aufnahmen des Helden. Er stürzt sich hier mit 2 Kollegen in die Fluten. Später wurde nach ihm mit einem Boot der Küstenwache gesucht.