Lindsey Vonn sagte Opernball-Besuch mit Lugner ab

Lindsey Vonn wird doch nicht als Stargast von Richard Lugner den Wiener Opernball besuchen. Die Rekordskifahrerin ließ dies am Freitag per Twitter die Öffentlichkeit wissen. Das Büro Lugner bestätigte die Absage. "Es gibt rechtliche Probleme, die wir mit den Anwälten klären müssen", hieß es in einer Stellungnahme.