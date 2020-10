Live im Fernsehen: Bürgermeister von Ventimiglia wird bestohlen

In vielen Städten in Italien ist die öffentliche Sicherheit ein großes Thema, so auch in Ventimiglia in Ligurien. Bürgermeister Gaetano Scullino stand deswegen live im Fernsehen Rede und Antwort. Dann der Schock: Der Bürgermeister wurde vor laufender Kamera bestohlen.