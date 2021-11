Lockdown in Oberösterreich, Salzburg schließt auch Schulen

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat einen Lockdown für Oberösterreich und Salzburg angekündigt, sofern es zu keinem solchen in ganz Österreich kommt. Gelten soll dieser ab kommender Woche. "Es geht darum, Gesundheit zu schützen, Leben zu schützen" und das Gesundheitswesen, erklärte er am Donnerstag. Auch der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) bestätigte den Schritt. Haslauer will auch die Schulen schließen.