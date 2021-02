Lockdown-Proteste vor dem Landhaus

Zahlreiche Menschen versammelten sich am Sonntag vor dem Landhaus am Silvius-Magnago-Platz in Bozen, um gegen den erneuten Lockdown zu protestieren. Ohne Abstand und teilweise ohne Masken forderten sie die Politik auf, den Einschränkungen ein Ende zu setzen. – Aufnahmen: DLife