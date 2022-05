Seit ein paar Tagen ist die Maskenpflicht in Südtirol in vielen Bereichen aufgehoben. Für viele Menschen ein längst notwendiger Schritt, andere wiederum befürchten steigende Infektionszahlen. STOL-Reporterin Alexandra Tötsch hat sich in Bozen umgehört, was die Bevölkerung zu diesem Thema sagt.