Lockerungen kommen: Mit Vollgas in die nächste Welle?

Viele Länder in Europa fahren Schritt für Schritt die Coronamaßnahmen herunter, auch Italien will allmählich zur Normalität zurück. Das will Parlament hat einige Termine für den Abschied von den geltenden Corona-Maßnahmen vorgezogen. s+ hat beim Biostatistiker Markus Falk nachgefragt, was jeder von uns tun kann, damit es nicht zu einer neuen Infektionswelle kommt.