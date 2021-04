„Locknfescht“ lässt grüßen: BoogelWoogel in Sotschi

Der traditionelle Saisonschluss im Skigebiet Rosa Khutor im Hinterland von Sotschi am Schwarzen Meer erinnert stark an das legendäre „Locknfescht“ am Kronplatz. Beim „BoogelWoogel“ im Olympiaort 2014 feiern die Skifahrer und Snowboarder im Bikini und Badehose das Ende der Saison.