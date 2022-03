Ein Begriff hat die vergangenen Jahre besonders geprägt: Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit. Treffender könnte der Titel („Resilience“) für das Debütalbum der Burggräfler Alternative-Rock-Band Lost Zone also kaum gewählt sein. Das Werk erscheint am heutigen Freitag und bildet einen weiteren Meilenstein in ihrer noch jungen Karriere. Die erste Single daraus nennt sich „Burst Like Dynamite“.