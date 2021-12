Louis Vuitton begeistert mit Werbevideo am Kronplatz

Louis Vuitton hat für den Werbedreh seiner neuen „Twist“ Handtaschen-Kollektion ein ganz besonderes Panorama ausgewählt. Das französische Luxuswaren-Unternehmen begeistert mit einem Video aus dem Messner Mountain Museum am Kronplatz. In 2275 Metern Höhe präsentiert die zweifache Freestyle-Ski-Weltmeisterin Eileen Gu die neue Kollektion von Louis Vuitton. Gu ist die Tochter einer chinesischen Mutter und eines amerikanischen Vaters und entschied sich seit dem Jahr 2019 für China an den Start zu gehen. Nun durfte die 18-Jährige auf dem Kronplatz ihr Talent als Model unter Beweis stellen.