„Love is in the air“ – Heute ist Valentinstag

Der Tag der Verliebten hat schon lange Tradition und wird überall auf der Erde gefeiert. STOL-Reporter Armin Pichler hat sich im Dorfzentrum von Auer ein paar verliebte Südtiroler geschnappt und nachgefragt, was Sie am Valentinstag so vorhaben, und was den Valentinstag so besonders macht.