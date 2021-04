Luchs verunsichert Bevölkerung im Trentino

Im Trentino mehren sich die Sichtungen einer Raubkatze. Vor einem Monat hatte ein Busfahrer im Ledrotal einen Luchs gesehen. Nun hat die Überwachungskamera eines Hauses in Magasa an der Grenze zur Provinz Brescia einen Luchs gefilmt. Ob es sich um dasselbe Tier handelt ist unklar. „Ich glaube, es halten sich 2 Tiere in unserer Gegend auf“, sagt Ferderico Venturini, der Bürgermeister der Gemeinde Riva und Eigentümer des Hauses in Magasa, wo der Luchs von der Überwachungskamera gefilmt wurde.