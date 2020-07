Luis aus Südtirol ist der geborene „zebra“-Verkäufer

In Hochform zeigte sich am Freitagvormittag Luis aus Südtirol am Bozner Rathausplatz. Der beliebte Comedy-Künstler betätigte sich als Verkäufer der Straßenzeitung „zebra.“, musste reihenweise Autogramme geben und war selbst ganz erstaunt über seine Verkaufskünste. Die Straßenzeitung „zebra.“ der Organisation für Eine Solidarische Welt (OEW) bietet seit 2014 über 60 Menschen in schwierigen Lebenssituationen eine sinnvolle Tätigkeit und ein kleines Taschengeld, allerdings hatte freilich auch sie beträchtlich unter der Corona-Pandemie zu leiden.