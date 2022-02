Luis Walcher: „Beste Lösung liegt auf dem Tisch“

Im Jahr 2016 übernahm Luis Walcher als Stadtrat in Bozen die Agenden Öffentliche Arbeiten. „Wir haben in Sachen Aufschnaiter-Projekt bei null begonnen“, sagt er. Schritt für Schritt und unter Beteiligung der Schulvertreter und zuständigen Landesämter, wurden die Bedürfnisse erhoben und schlussendlich in ein Konzept gegossen. „Wir haben nun die beste Lösung auf dem Tisch liegen und ich bin mir sicher, dass dieses Schulgebäude eine große Strahlkraft haben wird. Auch über Bozen hinaus“, sagt Walcher. Die Finanzierung ist gesichert. „Ende 2024 bzw. Anfang 2025 können wir mit den Arbeiten beginnen“, kündigt der Vizebürgermeister an.