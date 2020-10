Rote Leuchtfeuer zur Erinnerung an historisches Unrecht

Im Gedenken an den Anschluss Südtirols an Italien vor genau 100 Jahren haben die Schützen am Samstag pünktich um 19.20 Uhr an über 30 historischen Stätten rote Leuchtfeuer entzündet (im Video in Dorf Tirol). Die ausgewählten Plätze stehen dabei für die Tiroler Wurzeln, die Farbe Rot für die Gefahr als Zeichen der Warnung vor dem Verlust der Tiroler Identität. Zudem wurden an mehreren Orten auch Feuerschriften mit der Zahl 100 entfacht. - Aufnahmen: DLife