Mac Maya X Molanda: "Let Me Know Love"

Markus Mayr aus dem Sarntal fertigt Songs für viele Südtiroler Künstler an – und das sehr erfolgreich. Parallel dazu produziert er fleißig für sich selbst bzw. sein musikalisches Alter Ego Mac Maya. Unter diesem Pseudonym veröffentlichte er kürzlich 2 Singles binnen eines Monats: „Let me know love“ und „The one and only“.