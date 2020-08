Mädchen (4) treibt mit Einhorn aufs offene Meer - Rettung in letzter Minute

Ein kleines Mädchen hatte in Griechenland riesiges Glück. Sie ist mit ihrer Luftmatratze in Form eines Einhorns vor Patras, einer Hafenstadt auf der Peloponnes, auf das offene Meer abgetrieben. Eine Fähre, welche von den Rettungskräften verständigt wurde, konnte das verängstigte Mädchen retten. Das 4-jährige Mädchen hatte riesiges Glück: Es trug sogar noch Schwimmflügel, konnte also nicht schwimmen.