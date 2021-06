Mädchen von Polizei nach Schlangenbiss gerettet: „Jetzt machen wir ein Polizeifest“

Am Wochenende ist in der süditalienischen Region Kalabrien ein kleines Mädchen von einer Viper gebissen worden. Damit das Gegengift rechtzeitig bei dem Mädchen ankommt, haben die Polizisten in der Region Straßen gesperrt und wie in einem Staffellauf das Serum weitergereicht. In dieser Videobotschaft, die von der Staatspolizei veröffentlicht wurde, bedankt sich das Kind auf ihre sympathische Art bei den Polizeikräften und kündigt zugleich ein großes Polizeifest an.