Magisch: Wal und SUP teilen sich das Meer vor Patagonien

Die Ortschaft Rada Tilly in Argentinien gilt als das südlichste Seebad der Erde. Dort kam es Anfang August zu einer seltenen Begegnung: Ein riesiger Wal beobachtete einen Mann, der mit seinem Stand Up Paddle (SUP) im Atlantik unterwegs war. Entstanden sind einzigartige Drohnenaufnahmen.