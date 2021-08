Mailand: Hochhaus steht in Vollbrand

Am Sonntagabend hat ein Hochhaus in Mailand Feuer gefangen. Die Flammen hätten sich zuerst auf den oberen Etagen des 20-stöckigen Gebäudes ausgebreitet und seien dann nach unten gewandert, erklärte die Mailänder Feuerwehr. Die Feuerwehr bestätigte, dass es weder Todesopfer, noch Vermisste gab. Die etwa 70 Familien, die in dem Gebäude lebten, seien telefonisch kontaktiert worden. Rund 20 Mieter erlitten leichte Rauchvergiftungen.