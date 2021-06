Mailand: Mann auf Gehsteig beinahe von Bohrturm erschlagen

2 beschädigte Stockwerke in einem angrenzenden Gebäude und 4 zerstörte Autos. Das ist die Schadensbilanz nach dem umgestürzten Bohrturm in Mailand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Noch ist unklar, warum der über 10 Meter hohe Bohrturm umgestürzt ist. Alle Schutzengel auf seiner Seite hatte ein Mann am Gehsteig, der Turm schlug wenige Meter hinter ihm auf.