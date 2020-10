Mailand: Wildschweine ertrinken in Kanal

Am vergangenen Freitag musste die Feuerwehr 6 Wildschweine aus einem Kanal in Mailand retten. Die Tiere waren am Stadtrand ins Wasser gestürzt und wurden bis in Stadtzentrum gespült. Für 4 Wildschweine kam jede Hilfe zu spät.