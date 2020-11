Majestätisch: 15 Meter langer Finnwal in der Adria gesichtet

Forschern sind vor der Küste Kroatiens äußerst seltene Aufnahmen gelungen – sie haben einen 15 Meter langen Finnwal in Küstennähe gefilmt. Die Forscher erklären das so: Wegen Corona sind derzeit weniger Schiffe in der Adria unterwegs, der störende Motorenlärm fällt weg. Finnwale sind nach den Blauwalen die zweitgrößten Tiere der Welt.