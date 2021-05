Malerisch: der 12,4 Hektar große, glasklare Durnholzer See

Am Ende des Durnholzer Tals, einem Seitental des Sarntals, befindet sich auf 1545 Metern der dreieckige, 12,4 Hektar große Durnholzer See. Der 900 Meter lange, 350 Meter breite und maximal knapp 13 Meter tiefe See fließt über den gleichnamigen Bach ab, der dann in die Talfer mündet. Der See enthält wenig Nährstoffe, trotzdem wachsen darin viele Wasserpflanzen. Natürlich findet man darin auch Forellen.