„Hill of Vision“ von Roberto Faenza ist die Verfilmung der Lebensgeschichte von Mario Capecchi. Premiere ist am heutigen Samstag in Bari im Rahmen des Bifest-Bari International Film&Tv Festival. Gedreht wurde dafür auch in Südtirol, unter anderem am Salten, wo eine ganze Häuser-Filmkulisse für die Südtiroler Szenen aufgebaut wurde.