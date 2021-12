Mark Forster grüßt seine Fans in Südtirol

Das Musikjahr 2022 kann kommen. Eine Reihe lokaler und internationaler Stars wird im neuen Jahr in Südtirol auf der großen Bühne stehen. Ein Highlight wird das Konzert von Mark Forster am 8. Juli auf dem Pferderennplatz in Meran. Der 38-Jährige hat STOL eine Videobotschaft an seine Fans geschickt.