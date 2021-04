Markus „Doggi“ Dorfmann singt über den Tod

Der Brixner Liedermacher Markus „Doggi“ Dorfmann bricht ein gesellschaftliches Tabu und erzählt in seinem neuen Song „Klopf Klopf“ in ruhigen Worten vom Abschied und spricht das Unausweichliche an. „In der Karwoche und zu Allerheiligen seien die Menschen für dieses Thema am ehesten zu erreichen“, meint der Brixner. Er hat den Karfreitag gewählt, um sein Lied mit der Öffentlichkeit zu teilen.