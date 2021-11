Marling: Aufsehenerregender Unfall endet glimpflich

Zu einem Unfall ist es am Freitagabend gegen 20.20 Uhr auf der Nörderstraße in der Nähe des Moserhofs in Marling gekommen. Ein Einheimischer verlor die Kontrolle über seinen BMW und kam von der Fahrbahn ab. Der Wagen blieb seitlich in einer Wiese liegen. Der Lenker kam glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon. Nach der Erstversorgung wurde er ins Meraner Krankenhaus gebracht. Im Einsatz standen das Weiße Kreuz Meran die Freiwilligen Feuerwehren von Algund und Meran sowie die Carabinieri von Schenna.