Maske auch im Freien? Das sagt Landeshauptmann Kompatscher

Die Regierung in Rom plant die Einführung der Maskenpflicht auch im Freien. Damit reagiert Rom auf die steigenden Infektionszahlen. Nach der Sitzung der Landesregierung am Dienstag hat Landeshauptmann Arno Kompatscher erklärt, wie Südtirol das Dekret anwenden könnte, falls es am Mittwochabend oder Donnerstag in Kraft tritt.