Maske nicht getragen: Südtiroler Paar in Handschellen abgeführt

In La Spezia musste ein Südtiroler Paar Anfang des Monats erleben, dass mit den Behörden in Sachen Maskenpflicht nicht zu scherzen ist. Eine Geldstrafe wurde verhängt, alle beide wurden abgeführt. Medien und Soziale Netzwerke diskutieren jetzt die Einsatzmethoden der Polizei. Alles zu diesem spektakulären Fall lesen Sie in der heutigen Ausgabe des Tagblatts „Dolomiten“.